США ограничат визы для сотрудников Huawei и других технологических компаний Китая

Политика

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Правительство США намерено ввести ограничения на выдачу виз для некоторых сотрудников китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что инициатива его департамента нацелена на сотрудников Huawei и, возможно, на сотрудников других китайских технологических компаний. Помпео считает, что они спонсируют действующий политический режим Китая. Который нарушает права человека.

«Государственный департамент введет ограничения на выдачу виз некоторым сотрудникам китайских технологических компаний, таких как Huawei, которые оказывают материальную поддержку режимам, которые допускают злоупотребления и нарушения права человека во всем мире», - цитирует госсекретаря South China Morning Post.

Решение США последовало за действиями властей Великобритании, которые отозвали разрешение на участие Huawei в построении инфраструктуры для национальных сетей 5G.