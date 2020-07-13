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Великобритания планирует полностью запретить Huawei учувствовать в создании сетей 5G

Антон Мельников
13 июля, 2020 18:27
1 мин
авыавы
Pixabay

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен полностью запретить китайской компании Huawei учувствовать в создании инфраструктуры для сетей 5G.

В январе английские власти приняли решение допустить ограниченное участие Huawei в создании сетей 5G. Отмена решения последовала за санкциями США, которые запретили использование китайских чипов. По словам властей Великобритании, это повлияет на способность Huawei оставаться надежным поставщиком.

На решение премьера также повлияла ситуация с ограничением свобод в Гонконге и предполагаемое сокрытие информации о коронавирусе, отмечает Reuters.

Телекоммуникационные компании уже должны были снизить участие Huawei в сетях 5G до 35% к 2023 году. В настоящее время обсуждается вопрос о снижении участия компании до нуля.

Ранее ученые и врачи оценили влияние вышек 5G на COVID-19.

темы
Великобритания
5G
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Huawei
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