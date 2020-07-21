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США обвиняют хакеров из Китая в краже данных о COVID-19 и взломе оборонных предприятий

Антон Мельников
21 июля, 2020 21:20
2 мин
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Pixabay

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая. Они обвиняются во взломе оборонных предприятий, лабораторий, занимающихся исследованиями в области COVID-19 и других организаций по всему миру.

Власти США заявили, что граждане Китая, Ли Сяоюй и Донг Цзяжи, много лет занимались кибершпионажем, в частности им удалось украсть информацию об образцах оружия, лекарствах и исходные коды различного программного обеспечения.

В обвинительном заключении не упоминаются какие-либо конкретные компании, но говорится, что Ли и Донг украли терабайты данных с компьютеров по всему миру, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Австралию и Бельгию.

В документе утверждается, что Ли и Донг действовали в качестве подрядчиков для Министерства безопасности Китая (MSS). Прокуратура заявила, что MSS предоставило хакерам информацию о критических уязвимостях программного обеспечения для проникновения и сбора данных, сообщает South China Morning Post.

Ранее российская прокуратура заявила, что за последнее пятилетие число киберпреступлений в стране выросло в 25 раз.

темы
США
Китай
кибербезопасность
хакеры
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