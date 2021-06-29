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Политика
США обнародовали разъяснения почему следует избегать путешествий в Россию и Беларусь. Они настораживают
29 июня, 2021 10:25
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Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press
Государственный департамент США вновь порекомендовал американским гражданам не ездить в Беларусь и Россию. Федеральный орган исполнительной власти при американском правительстве объяснил причины рекомендаций в отношении стран.
В составленном ведомством списке Беларусь осталась на четвертом уровне - не путешествовать.
«Не путешествуйте в Белоруссию из-за произвольного применения законов и риска задержания», - сказано в заявлении. Его приводит ТАСС.
Что касается России, то особенно Госдеп не советует ездить на Северный Кавказ, включая Чечню, Эльбрус, а также в Крым, передает РИА Новости. Осторожность связана с «риском похищения» и беспорядков.
Ранее сообщалось, что Беларусь перестанет пускать из-за рубежа своих же граждан.
Вопрос по теме:
Заявление избегать поездок в Россию и Беларусь сделано американской стороной сугубо в защиту граждан?
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