Политика

Соединенные Штаты Америки не собираются брать на себя ответственность за то, что Украина потеряла полуостров Крым. Об этом сообщил экс-посол США в возглавляемой Владимиром Зеленским республике Джон Хербст.

«Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины», — выразил дипломат свою точку по зрения по данному вопросу в эфире телеканала «1+1».

При этом он подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину. Например, если между ней и Россией начнется вооруженное столкновение. Однако сражаться на стороне республики американцы не намерены – максимум введут санкции против РФ и поставят оружие для ВСУ.

Ранее глава МИД Украины порассуждал о поражении США.