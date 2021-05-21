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Политика
США не хотят брать ответственность за происходящие с Украиной события
21 мая, 2021 16:28
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Фото: SM News
Соединенные Штаты Америки не собираются брать на себя ответственность за то, что Украина потеряла полуостров Крым. Об этом сообщил экс-посол США в возглавляемой Владимиром Зеленским республике Джон Хербст.
«Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины», — выразил дипломат свою точку по зрения по данному вопросу в эфире телеканала «1+1».
При этом он подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину. Например, если между ней и Россией начнется вооруженное столкновение. Однако сражаться на стороне республики американцы не намерены – максимум введут санкции против РФ и поставят оружие для ВСУ.
Ранее глава МИД Украины порассуждал о поражении США.
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