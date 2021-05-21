Главный украинский дипломат порассуждал о поражении США

Политика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился с общественностью своим мнением касательно возможной скорой реализации проекта «Северный поток-2».

В ходе своего интервью, глава ведомства отметил, что успех газопровода можно будет рассматривать как поражение дипломатии США, пытающихся помешать его строительству.

«Возможно, я чего-то не знаю, мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет более гибким способом помешать реализации проекта, но если этот проект таки будет реализован, то тогда, выходит, это будет поражение американской дипломатии», - приводит слова министра иностранных дел агентство «Интерфакс».

При этом, накануне, в администрации Белого дома признали, что готовый уже на 95 процентов проект уже практически невозможно отменить. Тем не менее, попытки будут продолжаться.