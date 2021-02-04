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США намерены ввести «секретные» санкции в отношении России

Артем Денисов
4 февраля, 2021 06:12
2 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 06:12
2 мин
Навальный
фото: Flickr

Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительным мер в отношении Москвы, в том числе из-за замены условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, внешнеполитическое ведомство не намерено анонсировать санкции до тех пор, пока они не будут введены.

По его словам, преждевременное объявление санкций «позволит лицам, которые могли бы подпасть под их действие, попытаться уклониться от них» и «откроет им запасной выход».

Как отметил Прайс, американские власти хотят оценить такие действия, как «взлом SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использование Россией… химического оружия против господина Навального и подозрения в выплате гонораров за убийство американских солдат в Афганистане», пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, в США в ближайшее время будет представлен законопроект, который предусматривает новые санкционные ограничения в отношении России. Меры вызваны ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, которому заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

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санкции
Навальный
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