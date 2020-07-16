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США могут запретить въезд в страну членам Компартии Китая

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 10:58
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фото: Pixabay

США могут запретить въезд в страну членам Компартии Китая и их семьям. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает такую возможность.

Всего в партию входят около 92 млн человек. Как сообщает The New York Times в правительстве США рассматривают возможность ограничения въезда в страну военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и руководителей государственных предприятий КНР. Также могут отозвать уже существующие визы китайских коммунистов и членов их семей, что приведет к депортации. Однако детали плана еще не утверждены окончательно и Трамп может его отвергнуть.

Напомним, Пекин принял закон о нацбезопасности Гонконга, после чего Вашингтон, обвинивший китайские власти в аннексии региона, ввел против КНР новые санкции, пишет «Коммерсант».

Ранее официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь заявил, что Китай предпримет контрмеры в ответ на санкции США против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне.

темы
США
санкции
политика
Китай
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