Политика
Китай пригрозил США ответными санкциями
10 июля, 2020 11:51
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фото: Pixabay
Китай предпримет контрмеры в ответ на санкции США против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь.
По словам Лицзяня, решение Вашингтона ввести санкции против китайских официальных лиц является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Подробный список мер и лиц, в отношении которых будут введены ответные ограничительные меры, КНР обнародует в скором времени, пишет ТАСС.
Ранее власти США ввели санкции против члена правящей Коммунистической партии Китая и трех других должностных лиц за нарушения прав человека в западной провинции Синьцзян.
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