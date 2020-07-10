Китай пригрозил США ответными санкциями

Политика

фото: Pixabay

Китай предпримет контрмеры в ответ на санкции США против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь.

По словам Лицзяня, решение Вашингтона ввести санкции против китайских официальных лиц является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Подробный список мер и лиц, в отношении которых будут введены ответные ограничительные меры, КНР обнародует в скором времени, пишет ТАСС.

Ранее власти США ввели санкции против члена правящей Коммунистической партии Китая и трех других должностных лиц за нарушения прав человека в западной провинции Синьцзян.