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Китай пригрозил США ответными санкциями

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 11:51
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фото: Pixabay

Китай предпримет контрмеры в ответ на санкции США против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь.

По словам Лицзяня, решение Вашингтона ввести санкции против китайских официальных лиц является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Подробный список мер и лиц, в отношении которых будут введены ответные ограничительные меры, КНР обнародует в скором времени, пишет ТАСС.

Ранее власти США ввели санкции против члена правящей Коммунистической партии Китая и трех других должностных лиц за нарушения прав человека в западной провинции Синьцзян.

темы
США
санкции
политика
Китай
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