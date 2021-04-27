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Политика
США хотят снизить напряженность в отношениях с Россией
27 апреля, 2021 08:13
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Pixabay
США заинтересованы в снижении напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
При этом Вашингтон не отказывается от намерения наказать Россию «за поведение, которое считает абсолютно неприемлемым», отметила Псаки. Одновременно с этим США стремятся снизить напряженность в двусторонних отношениях с Москвой и не считают антироссийские санкции единственным инструментом выстраивания диалога, пишет «ПолитЭксперт».
Россия вручила США ноту о новых ограничениях для американских дипломатов.
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