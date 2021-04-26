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Политика
Россия вручила США ноту о новых ограничениях для американских дипломатов
26 апреля, 2021 11:48
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look press
Россия вручила США ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств. Об этом сообщили в МИД РФ.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время встречи с временным поверенным в делах США в РФ Бартлом Горманом вручил ноту об изменениях в действующий порядок поездок по российской территории для сотрудников посольства и консульских учреждений Соединенных Штатов.
Также в ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов двусторонних отношений России и США, сообщается на сайте МИДа РФ.
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