Россия вручила США ноту о новых ограничениях для американских дипломатов

Политика

Россия вручила США ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств. Об этом сообщили в МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время встречи с временным поверенным в делах США в РФ Бартлом Горманом вручил ноту об изменениях в действующий порядок поездок по российской территории для сотрудников посольства и консульских учреждений Соединенных Штатов.

Также в ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов двусторонних отношений России и США, сообщается на сайте МИДа РФ.

Американских послов вызывают «на ковер» в МИД России.