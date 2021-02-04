США исчерпали ресурс санкций против России
Помощники президента США Джо Байдена признали, что возможности введения Вашингтоном новых односторонних санкций против России исчерпаны «в значительной мере». Об этом сообщает издание The New York Times.
В материале издания говорится, что администрация Байдена выступала с критикой в связи с событиями в России, давая понять, что за этим последуют санкции. Однако ключевые помощники американского президента считают, что у США не осталось ресурсов для введения новых санкций против РФ.
Последние американские санкции уже не такие грозные и не дают ожидаемого результата, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительным мер в отношении Москвы, в том числе из-за замены условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального.