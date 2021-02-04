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США исчерпали ресурс санкций против России

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 11:08
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 11:08
1 мин
1
Pixabay

Помощники президента США Джо Байдена признали, что возможности введения Вашингтоном новых односторонних санкций против России исчерпаны «в значительной мере». Об этом сообщает издание The New York Times.

В материале издания говорится, что администрация Байдена выступала с критикой в связи с событиями в России, давая понять, что за этим последуют санкции. Однако ключевые помощники американского президента считают, что у США не осталось ресурсов для введения новых санкций против РФ.

Последние американские санкции уже не такие грозные и не дают ожидаемого результата, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительным мер в отношении Москвы, в том числе из-за замены условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального.

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