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Политика

США и НАТО начали стягивать войска к границам России

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 16:07
1 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 16:07
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что Соединенные Штаты Америки и НАТО начали стягивать свои войска к границам России. По его словам, за последние 30 лет Североатлантический альянс ни разу не проводил такие крупномасштабные учения.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», – сказал глава ведомства.

По имеющимся у него данным, НАТО намеревается разместить в Балтийском регионе и Причерноморье 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Россия перебросила на западные рубежи две армии и три соединения воздушно-десантных войск в ответ на угрозы НАТО.

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