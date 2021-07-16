США и Германия подписали «Вашингтонскую декларацию» против раздела мира
Итогом переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель стало подписание «Вашингтонской декларации». Она подтверждает следование стран демократическим принципам.
Страны дали обещание защищать «открытый мир». По мнению Байдена и Меркель, все нации должны быть свободны от иностранного вмешательства.
В документе говорится о важности свободы полетов и навигации, а также использования морского пространства. Этой свободы нельзя достичь в мире, разделенном на сферы влияния - такова позиция государств. Страны обещают бороться с территориальной аннексией, транснациональными репрессиями, несправедливостью и неравенством.
Главное для них - сохранение «целостной, свободной и мирной Европы». Государства будут развивать существующие союзы и поддерживать НАТО, пишет РИА Новости.
Вашингтон и Берлин собираются в партнерстве добиваться снижения выбросов парниковых газов.
Меркель и Байден обсуждали на встрече российский газопровод «Северный поток-2». Американский лидер высказал опасения по поводу проекта, немецкая сторона, наоборот, вступилась за трубопровод.