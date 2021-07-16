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Политика
Меркель в беседе с Байденом неожиданно вступилась за «Северный поток - 2»
16 июля, 2021 05:04
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Kremlin Pool/Global Look Press
Российский газопровод «Северный поток 2» является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит.
Об этом на встрече с президентом США заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, Украина должна остаться страной-транзитером российского газа. «Это значит, что для меня «Северный поток 2» является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину», - отметила политик, сообщает РИА Новости.
Ранее сменивший Ангелу Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) политик Армин Лашет, который также претендует на пост следующего канцлера Германии, рассказал о том, как добиться решения конфликта по российскому газопроводу «Северный поток-2».
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