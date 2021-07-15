«Канцлер это гарантировала»: преемник Меркель заявил о способе решить проблему «Северного потока-2»
Сменивший Ангелу Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) политик Армин Лашет, который также претендует на пост следующего канцлера Германии, рассказал о том, как добиться решения конфликта по российскому газопроводу «Северный поток-2». Нужно запретить использовать проект в «геополитических целях».
В ходе подиумной дискуссии Лашет заявил, что проект по строительству газопровода он считает экономическим. При этом использование «Северного потока – 2» не должно «обезвоживать» Украину.
По его словам, этот вопрос обсуждался с Ангелой Меркель, и она дала свои гарантии.
«Федеральный канцлер это гарантировала», - сказал Лашет.
Он отметил, что проект может быть завершён уже в августе-сентябре и к этому моменту потребуется разрешение от Евросоюза на эксплуатацию трубопровода. При этом, одновременно с выдачей разрешения, требуется поставить условие, согласно которому газопровод будет «нельзя использовать в геополитических целях».
Лашет пояснил, что если будут учитываться геополитические условия, то, с точки зрения политики, не имеет значения, будет ли газ перевозиться по морю, или транспортироваться по суше, передаёт Lenta.ru.