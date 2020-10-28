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Ради сдерживания России, Штаты готовы развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. На аналогичные меры американские власти готовы пойти и в Индийско-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять китайской угрозе.

«Мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность США… защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию», — заявил О'Брайен.

Военный помощник также напомнил, что Штаты больше не участвуют в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам О'Брайена, решение о выходе из договора было принято из-за того, что в ДРСМД не участвует Китай, разворачивающий тысячи ракет, которые нацелены на союзников США. Помощник президента отметил, что эти ракеты также могут быть использованы против ВМС США, передаёт «Коммерсантъ».

Ранее Путин согласился пойти на уступку и не разворачивать «Искандеры» в европейской части страны.