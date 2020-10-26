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Путин согласен пойти на уступку и не разворачивать «Искандеры» в европейской части страны

Лилия Караева
26 октября, 2020 13:49
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Россия готова отказаться от развертывания крылатых ракет в европейской части страны при условии аналогичных шагов со стороны Европы. С соответствующей уступкой к Североатлантическому альянсу обратился президент России Владимир Путин.

Российский лидер считает выход США из Договора о РСМД «серьезной ошибкой», которая может привести к «неконтролируемой эскалации». Для снижения рисков, «проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений», Путин готов не разворачивать «Искандеры» на европейской территории, но при условии встречных мораториев от альянса.

«...Предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей», - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент считает необходимым проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, прекратил действие 2 августа. США разорвали соглашение из-за нарушений его условий со стороны России.

Ранее Путин пообещал создать свои РСМД в ответ на шаги США.

темы
Владимир Путин
НАТО
ракеты
уступки
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