Путин пообещал создать свои РСМД в ответ на шаги США

Россия в обязательном порядке разработает ракеты средней и меньшей дальности, так как они появились у США. Об этом сказал президент России Владимир Путин на Совете глав государств СНГ

Российский лидер заявил: «Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они (РСМД - прим.) у американцев появились».

Он предупредил, что не собирается размещать РСМД, пиешт «Интерфакс».

Напомним, США и Россия вышли из заключенного в 1987 году ДРСМД, который запрещал производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты дальностью действия от 500 до 5 500 километров.

В августе США провели испытания ракеты дальностью действия более 500 км. Еще раньше министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что в ответ на выход США из договора Россия разработает наземный вариант комплекса «Калибр» с большой дальностью действия.