Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

США готовы поставлять Украине летальное оружие

Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 15:02
1 мин
Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 15:02
1 мин
1
Wikipedia

Вашингтон готов предоставить Киеву летальное оружие. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В ходе телефонного разговора Блинкен подтвердил намерение США усилить экономическую и военную поддержку Украины на фоне войны в Донбассе.

В свою очередь, глава МИД Украины попросил Блинкена усилить давление на Россию со стороны США. Кулеба считает, что это будет способствовать урегулированию конфликта в Донбассе и ситуации с Крымом, пишут «Известия».

США перестали быть «светочем демократии» для Владимира Зеленского.

Поделиться
ТЕГИ
США
Украина
политика
вооружение
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!