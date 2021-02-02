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Политика
США готовы поставлять Украине летальное оружие
2 февраля, 2021 15:02
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Wikipedia
Вашингтон готов предоставить Киеву летальное оружие. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В ходе телефонного разговора Блинкен подтвердил намерение США усилить экономическую и военную поддержку Украины на фоне войны в Донбассе.
В свою очередь, глава МИД Украины попросил Блинкена усилить давление на Россию со стороны США. Кулеба считает, что это будет способствовать урегулированию конфликта в Донбассе и ситуации с Крымом, пишут «Известия».
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