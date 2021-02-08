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Политика
Сразу три страны избавились от дипломатических представителей России
8 февраля, 2021 21:51
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сразу три страны Европы объявили о высылке дипломатов России. Персонами нон грата российские дипломатические представители объявлены в Германии, Швеции и Польше. Мера последовала в качестве ответной на аналогичные действия Кремля.
Главы МИД всех трёх стран отметили, что решение Москвы относительно их дипломатов было необоснованным, а их сотрудники выполняли свои обязанности, передаёт «РБК».
Напомним, в конце прошлой недели Москва объявила о высылке представителей Германии, Швеции и Польши. Власти заявили, что дипломаты этих стран участвовали в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.
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