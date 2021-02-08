Сразу три страны избавились от дипломатических представителей России

Политика

Сразу три страны Европы объявили о высылке дипломатов России. Персонами нон грата российские дипломатические представители объявлены в Германии, Швеции и Польше. Мера последовала в качестве ответной на аналогичные действия Кремля.

Главы МИД всех трёх стран отметили, что решение Москвы относительно их дипломатов было необоснованным, а их сотрудники выполняли свои обязанности, передаёт «РБК».

Напомним, в конце прошлой недели Москва объявила о высылке представителей Германии, Швеции и Польши. Власти заявили, что дипломаты этих стран участвовали в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.