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Сразу три страны избавились от дипломатических представителей России

Антон Мельников
8 февраля, 2021 21:51
1 мин
Антон Мельников
8 февраля, 2021 21:51
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сразу три страны Европы объявили о высылке дипломатов России. Персонами нон грата российские дипломатические представители объявлены в Германии, Швеции и Польше. Мера последовала в качестве ответной на аналогичные действия Кремля.

Главы МИД всех трёх стран отметили, что решение Москвы относительно их дипломатов было необоснованным, а их сотрудники выполняли свои обязанности, передаёт «РБК».

Напомним, в конце прошлой недели Москва объявила о высылке представителей Германии, Швеции и Польши. Власти заявили, что дипломаты этих стран участвовали в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.

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