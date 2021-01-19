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Сразу две европейских компании покинули «Северный поток-2»

Антон Мельников
19 января, 2021 19:08
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 19:08
1 мин
Nord-stream2.com
Nord-stream2.com

Немецкое издание Bild сообщило, что германский концерн Bilfinger SE покинул проект по строительству российского газопровода «Северный поток-2». Решение вызвано угрозой санкций со стороны США.

Также из проекта вышла компания из Швейцарии Zurich Insurance. Концерн Bilfinger SE участвовал в контрактах с оператором «Северного потока-2» на сумму около 15 млн евро.

Кроме того, стало известно о том, что США приняли санкции против российского судна «Фортуна», которое занимается прокладкой труб. Ограничения также введены против владельца судна – компании «КВТ-Рус», передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что санкции также коснулись трубоукладчика «Максим Горький». Он тоже задействован в строительстве газопровода.

Ранее представитель «Газпрома» заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» будет построен, несмотря на санкции.

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санкции
Северный поток-2
Газопровод
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