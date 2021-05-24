Сразу четыре страны готовят ответ на «угон» самолета белорусскими властями. Они будут «объяты» мерами

Политика

Польша, Словакия, Венгрия и Чехия будут совместно добиваться санкций в отношении лиц, которые причастны к принудительной посадке в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он пояснил, что Вышеградская группа (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) провела консультации по инциденту с самолётом и будет требовать от Евросовета принять «решительные действия» против официальных лиц Беларуси. Также группа выступит за ограничения полётов над воздушным пространством республики.

«Будем рекомендовать полеты самолетов, избегая белорусского неба», - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что чтобы страны будут настаивать на том, чтобы «лица, которые были замешаны в угоне самолета, летящего в Вильнюс, были объяты санкциями и им был запрещен въезд на территорию Евросоюза».

Ранее польский премьер сообщал, что выступит с предложением к Евросоюзу полностью прекратить авиасообщение с Беларусью до тех пор, пока не будет освобожден оппозиционный журналист Роман Протасевич, передаёт РИА «Новости».