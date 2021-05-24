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Сразу четыре страны готовят ответ на «угон» самолета белорусскими властями. Они будут «объяты» мерами

Антон Мельников
24 мая, 2021 23:20
2 мин
Антон Мельников
24 мая, 2021 23:20
2 мин
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress

Польша, Словакия, Венгрия и Чехия будут совместно добиваться санкций в отношении лиц, которые причастны к принудительной посадке в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он пояснил, что Вышеградская группа (Польша, Чехия Словакия, Венгрия) провела консультации по инциденту с самолётом и будет требовать от Евросовета принять «решительные действия» против официальных лиц Беларуси. Также группа выступит за ограничения полётов над воздушным пространством республики.

«Будем рекомендовать полеты самолетов, избегая белорусского неба», - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что чтобы страны будут настаивать на том, чтобы «лица, которые были замешаны в угоне самолета, летящего в Вильнюс, были объяты санкциями и им был запрещен въезд на территорию Евросоюза».

Ранее польский премьер сообщал, что выступит с предложением к Евросоюзу полностью прекратить авиасообщение с Беларусью до тех пор, пока не будет освобожден оппозиционный журналист Роман Протасевич, передаёт РИА «Новости».

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Польша
Ryanair
Роман Протасевич
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