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«Сработало?!»: в Польше решили повременить с запретом абортов из-за массовых протестов

Марьям Ибрагимова
4 ноября, 2020 14:27
2 мин
Фото: YouTube
Фото: YouTube

Власти Польши решили отложить введение запрета на аборты, поскольку общенациональные протесты в стране не прекращаются. Об этом сообщает The Guardian.

«Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей высокие эмоции ситуации», - заявил во вторник польским СМИ глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Решение Конституционного суда страны обещало дальнейшее ужесточение польских законов об абортах, которые и без того были одними из самых строгих в Европе. Согласно постановлению, прекращение беременности должно быть незаконным даже в тех случаях, когда у плода диагностируется серьезный и необратимый врожденный дефект. На этот вид абортов приходится почти все небольшое число легальных абортов в Польше.

Сообщается, что протестующие проигнорировали запрет на собрание более пяти человек, призванный замедлить распространение коронавирусной инфекции. Свыше 100 тысяч человек собрались на улицах Варшавы в пятницу вечером – это была самая крупная акция протеста.

темы
Польша
протесты
аборты
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