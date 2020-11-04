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Власти Польши решили отложить введение запрета на аборты, поскольку общенациональные протесты в стране не прекращаются. Об этом сообщает The Guardian.

«Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей высокие эмоции ситуации», - заявил во вторник польским СМИ глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Решение Конституционного суда страны обещало дальнейшее ужесточение польских законов об абортах, которые и без того были одними из самых строгих в Европе. Согласно постановлению, прекращение беременности должно быть незаконным даже в тех случаях, когда у плода диагностируется серьезный и необратимый врожденный дефект. На этот вид абортов приходится почти все небольшое число легальных абортов в Польше.

Сообщается, что протестующие проигнорировали запрет на собрание более пяти человек, призванный замедлить распространение коронавирусной инфекции. Свыше 100 тысяч человек собрались на улицах Варшавы в пятницу вечером – это была самая крупная акция протеста.