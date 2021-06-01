Спикер Госдумы потребовал раскрыть имена предателей страны — все беды в России из-за них
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин убеждён, что жители страны должны знать имена причастных к распаду СССР личностей. Их необходимо поставить в известность, почему данное событие вообще произошло.
Кроме того, спикер нижней палаты парламента полагает, что за распадом стояли принадлежащие к советской элите граждане, которым хотелось разыграть ситуацию в свою пользу.
«Секретари райкомов комсомола стали владельцами нефтяных компаний», — считает Володин.
Он призвал раскрыть все тайны, касающиеся распада Совесткого Союза, как можно скорее, чтобы граждане поняли — непростая во всех сферах ситуация в России напрямую связана с необходимостью решать проблемы прошлых лет, передает ТАСС.
Ранее Володин обратился к странам бывшего соцлагеря с требованием извиниться перед Россией.