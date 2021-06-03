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Политика
Спецслужбы России и Беларуси заявили об объединении для особой задачи
3 июня, 2021 14:46
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Фото: Марина Лысцева / LiveJournal
Сегодня в Витебске состоялась встреча лидеров спецслужб двух государств - России и Беларуси. Как оказалось, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности РБ Иван Тертель договорились вместе противостоять угрозам из-за рубежа.
«СВР России и КГБ Белоруссии в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», — сообщает пресс-служба СВР РФ.
Ранее сообщалось о том, что после инцидента с «заминированным» самолётом авиационную блокаду Беларуси объявила 21 страна.
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