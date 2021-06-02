После инцидента с «заминированным» самолётом авиационную блокаду Беларуси объявила 21 страна
Ситуация с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, прогремевшая на весь мир, заметно сократила географию полётов белорусской авиакомпании. Как оказалось, «Белта» не может теперь попасть в 21 страну.
«Мы совсем не ожидали, что вместе с нашими пассажирами окажемся в подобном положении. Несмотря на то, что авиакомпания не имела влияния на сложившуюся ситуацию, прямо сейчас наши специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов», — говорится в сообщении авиакомпании в соцсети Facebook.
Ранее стало известно, что Беларусь посоветовала зарубежным авиакомпаниям не летать над Украиной из соображений безопасности. Кроме того, местные авиационные власти намереваются обратиться в ICAO из-за запрета ряда стран использовать их воздушное пространство для белорусских перевозчиков.