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Политика
Спасти Мишустина: депутатов два дня подряд проверяли перед встречей с главой правительства
11 мая, 2021 16:20
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Депутатов Госдумы два дня подряд тестировали на коронавирус перед завтрашним отчетом премьер-министра Михаила Мишустина. Глава правительства в 2020 году переболел COVID-19, сообщений о его прививках не было.
О двухдневном тестировании рассказали несколько депутатов. Обычно они делают один тест в неделю.
Чтобы попасть на отчет, их заставили делать два теста подряд - в понедельник и вторник, пишут «Открытые медиа».
Ранее президент России Владимир Путин получил два компонента вакцины от коронавируса. Несмотря на это, он не поменял «коронавирусный» режим работы. Такое поведение президента сочли очень странным, поскольку в организме уже должны были выработаться антитела.
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