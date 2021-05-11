Спасти Мишустина: депутатов два дня подряд проверяли перед встречей с главой правительства

Политика

Депутатов Госдумы два дня подряд тестировали на коронавирус перед завтрашним отчетом премьер-министра Михаила Мишустина. Глава правительства в 2020 году переболел COVID-19, сообщений о его прививках не было.

О двухдневном тестировании рассказали несколько депутатов. Обычно они делают один тест в неделю.

Чтобы попасть на отчет, их заставили делать два теста подряд - в понедельник и вторник, пишут «Открытые медиа».

Ранее президент России Владимир Путин получил два компонента вакцины от коронавируса. Несмотря на это, он не поменял «коронавирусный» режим работы. Такое поведение президента сочли очень странным, поскольку в организме уже должны были выработаться антитела.