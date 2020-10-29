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Создание в России своего Charlie Hebdo с карикатурами на Бога всесторонне взвесили в Кремле

Лилия Караева
29 октября, 2020 14:23
2 мин
Charlie Hebdo
Pixabay.com

Открытие в России журнала, аналогичного французскому Charlie Hebdo, который публикует карикатуры на пророков и святых, невозможно. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он объяснил, что Россия «отчасти мусульманская страна» - в ней проживает порядка 20 миллионов мусульман. «И все конфессии живут в полном уважении друг к другу», - констатировал Песков.

Он подчеркнул, что существование в России журнала наподобие Charlie Hebdo невозможно в том числе из-за действующего законодательства. Пресс-секретарь президента считает недопустимым факты оскорбления чувств верующих, пишет «Интерфакс».

В октябре около Парижа мужчина чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

В 2015 году редакция издания подверглась нападению за публикацию карикатур. Были убиты 12 человек.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прохожих. Одна жертва была обезглавлена.

темы
Россия
Дмитрий Песков
Charlie Hebdo
журнал
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