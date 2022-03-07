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Политика
Советник Зеленского «раскрыл» неполитические причины, по которым президент Украины точно не покинет Киев
7 марта, 2022 15:55
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Flickr
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему президент Владимир Зеленский точно не покинет Киев. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский лидер покинул Украину и находится в Польше.
Подоляк заявил, что Зеленский «достаточно безбашенный» и не боится. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
Сообщалось, что Зеленский за неделю пережил три покушения. Одно якобы готовилось чеченским спецназом - он взят под прицел.
Местонахождение украинского лидера сейчас - это секретный бункер в Киеве.
Володин 26 февраля утверждал, что Зеленский сбежал во Львов со своими подчиненными. Он ссылался на источник в Верховной Раде. Спикер ГД утверждал, что все записи с Зеленским были сделаны заблаговременно.
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