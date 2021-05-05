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Политика
Советник Светланы Тихановской рассказал о манипуляциях с билетами в Беларусь
5 мая, 2021 09:47
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко объяснил ситуацию с авиабилетами на рейс на 2 мая из Вильнюса в Минск.
Он опроверг слухи о том, что Тихановская собиралась вернуться в Беларусь, чтобы признать легитимность президента республики Александра Лукашенко. Вечерко назвал такие слухи «бредом» и заявил, что никто этого делать не собирается.
Он рассказал, что билеты в Минск действительно были куплены, сделано это было еще в марте, однако причину не объяснил.
По словам Вечерко, он и Тихановская обязательно вернутся в Беларусь, сообщает «Telegraf.by».
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