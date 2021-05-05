Советник Светланы Тихановской рассказал о манипуляциях с билетами в Беларусь

Политика

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко объяснил ситуацию с авиабилетами на рейс на 2 мая из Вильнюса в Минск.

Он опроверг слухи о том, что Тихановская собиралась вернуться в Беларусь, чтобы признать легитимность президента республики Александра Лукашенко. Вечерко назвал такие слухи «бредом» и заявил, что никто этого делать не собирается.

Он рассказал, что билеты в Минск действительно были куплены, сделано это было еще в марте, однако причину не объяснил.

По словам Вечерко, он и Тихановская обязательно вернутся в Беларусь, сообщает «Telegraf.by».

Светлана Тихановская купила билеты в Минск и не прилетела.