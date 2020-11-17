Советник Дональда Трампа допустил победу Джо Байдена на президентских выборах

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Кандидат в президенты США Джо Байден, судя по всему, победит на выборах, сообщил советник действующего главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности», — отметил Роберт О’Брайен.

Как сообщил руководитель центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков, образ несправедливо побежденного на выборах президента еще очень пригодится Трампу как в дальнейшей политической, так и в бизнес-карьере, сообщает телеканал «360».

Днем ранее Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах.

«Я выиграл выборы!» - написал он. При этом Twitter пометил его сообщение как противоречащее «официальным источникам».