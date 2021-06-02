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Политика
Совет Федерации единогласно одобрил законопроект Путина о выходе из «исторического» договора
2 июня, 2021 11:16
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Council.gov.ru
Совет Федерации одобрил выход России из Договора по открытому небу. Соответствующий закон принят единогласно.
Об этом пишет РИА Новости. Договор был подписан в 1992 году. Он разрешал наблюдательные облеты территорий стран-участниц: 34 государства могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.
Договор был призван укрепить доверие в Европе после холодной войны.
22 ноября 2020 года из Договора вышли США. В ответ Россия запустила процедуру выхода.
19 мая законопроект о денонсации договора единогласно приняла Госдума. Документ был направлен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.
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