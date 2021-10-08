Совет Федерации сделает генпрокурору РФ особое предложение на фоне известий о пытках в колониях
Совет Федерации РФ намерен поставить на контроль расследование ситуаций, связанных с пытками и издевательствами над заключёнными в ряде отечественных колоний. О необходимости принять жёсткие меры заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, закрывать глаза на подобные инциденты категорически нельзя, поэтому в верхней палате российского парламента внимательно будут следить за ходом расследования. Кроме того, сенаторы собираются поговорить о проблеме с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым — они предложат ему отдельно остановиться на вопросе о пытках в колониях в отчете о состоянии законности на 2021 год, передаёт РИА Новости.
Ранее были установлены личности садистов, пытавших заключенных в туберкулезной больнице ФСИН Саратовской области.