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«Совбез - это не одни силовики»: президент Беларуси уточнил резонансный декрет о передаче власти

Лилия Караева
18 мая, 2021 11:30
2 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 11:30
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко расставил акценты в резонансной теме передачи президентских полномочий Совету безопасности. О документе говорилось на заседании этого органа 18 мая.

По словам Лукашенко, функции Совбеза должны быть соизмеримы с рисками и угрозами.

«Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах на новый декрет и не владеет вопросом, объясню. Совет безопасности - это не одни силовики», - начал президент. По его словам, среди постоянных членов Совбеза половина - гражданские люди.

Основной задачей органа останется рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте безопасности. Новые функции будут закреплены за Совбезом в связи с попытками «превратить Беларусь, по терминологии США, в «несостоявшееся государство», отметил Лукашенко.

«Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека», - заключил белорусский лидер. Его слова приводит пресс-служба.

Лукашенко подписал широко обсуждаемый декрет в День Победы. Документ описывает переход власти в случае убийства президента.

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