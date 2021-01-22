Политика

После требований Генеральной прокуратуры РФ и уведомлений Роскомнадзора социальные сети начали массово удалять информацию, в которой прослеживается явный призыв к детям принять участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

К утру сегодняшнего дня TikTok уже стер около 38% запрещенной к распространению на территории страны информации. Тем временем, несмотря на предпринимаемые меры, пользователи по-прежнему продолжают активно продвигать в соцсети новые публикации с призывами выйти на улицы. На сайте РКН сообщают, что они несут «в том числе искусственный характер».

Социальная сеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube удалили 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram — 17%.

Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор начнет штрафовать социальные сети до четырех миллионов рублей за агитацию подростков к участию в массовых протестных акциях.