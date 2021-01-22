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Политика
Соцсеть «ВКонтакте» лишила «свободы» Алексея Навального
22 января, 2021 17:02
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telegram-канал «Подъём»
Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила доступ к страницам «Свободу Навальному!», которые посвящены предстоящим протестным акциям.
Соцсеть пояснила, что блокировка произошла по решению Генпрокуратуры. При этом, другие страницы, которые посвящены митингам, остаются доступными, передаёт telegram-канал «Подъём».
Ранее стало известно, что полиция задержала координатора штаба Навального в Волгограде. Он проходит по делу о наркотиках.
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