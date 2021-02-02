Сотрудники посольств 20 государств прибыли на суд по делу Навального

Политика

Около 20 сотрудников посольств разных стран прибыли Мосгорсуд. Сегодня здесь пройдут слушания о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о мошенничестве «Ив Роше».

В суд прибыли представители дипмиссий США, Австрии, Латвии, Польши, Швейцарии и Болгарии. Комментариев дипломаты не дают, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Около ближайшей к Мосгорсуду станции метро «Преображенская площадь» приняты повышенные меры безопасности. Из-за призывов провести несанкционированную акцию проходы к самому суду перекрыли бойцы ОМОН. Рядом выставлено несколько машин полиции. Пропускают только судей и сотрудников, а также аккредитованных журналистов.