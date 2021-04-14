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Сотрудники колоний получат больше власти над заключенными – Госдума собирается принять закон

Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 11:08
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 11:08
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сегодня в Государственной Думе РФ рассмотрят проект поправок в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Если парламентарии поддержат изменения, сотрудники колоний расширят свои возможности и получат больше власти над осужденными.

«Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы смогут объявлять содержащимся в них гражданам официальное предостережение», — сообщают авторы законопроекта.

Таким образом работники исправительных учреждений смогут держать под контролем заключенных, способных вновь нарушить закон. Кроме того, им разрешат проводить профилактическую работу с осужденными. С помощью данных нововведений депутаты хотят снизить преступность в стране, передает «Парламентская газета».

Ранее сообщалось о том, что новосибирский депутат, экс-министр регионального минздрава призвал вылечить депутатов Государственной Думы.

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