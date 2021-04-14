Новосибирский единоросс призвал вылечить депутатов Госдумы и предложил свои услуги

Политика

Экс-министр здравоохранения Новосибирской области, ныне депутат регионального Законодательного собрания от «Единой России» Олег Иванинский намерен баллотироваться в Государственную Думу в этом году. В связи с этим он начал размещать на улицах города баннеры с намеком на то, что парламентариев было бы неплохо подлечить.

«Госдуме нужен доктор», – сказано на рекламном щите.

При этом на баннере не сказано, что он принадлежит к партии «ЕР».