Новости – Политика
Политика
Новосибирский единоросс призвал вылечить депутатов Госдумы и предложил свои услуги
14 апреля, 2021 10:06
1 мин
1 мин
© Елена Зубова / facebook.com
Экс-министр здравоохранения Новосибирской области, ныне депутат регионального Законодательного собрания от «Единой России» Олег Иванинский намерен баллотироваться в Государственную Думу в этом году. В связи с этим он начал размещать на улицах города баннеры с намеком на то, что парламентариев было бы неплохо подлечить.
«Госдуме нужен доктор», – сказано на рекламном щите.
При этом на баннере не сказано, что он принадлежит к партии «ЕР».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку