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Политика
Сотрудник службы безопасности предупредил Эммануэля Макрона об угрозе перед пощечиной
9 июня, 2021 16:36
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президента Франции Эммануэля Макрона предупреждали об угрозе перед тем, как он получил пощечину. Сотрудники безопасности считали зону, где произошло нападение, недостаточно безопасной.
Об этом соообщил телеканал BFM TV. В материале говорится, что политики сами решают, как себя вести, но охрана всегда обязана предупреждать о грозящей опасности.
«Сотрудники безопасности не считали, что зона, где произошло нападение, была достаточно безопасной для встречи с избирателями, хотя сама местность не считается опасной», - сообщило издание.
Напомним, Макрон получил пощечину 8 июня. Президент вышел к народу и получил удар по лицу. Были задержаны два человека.
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