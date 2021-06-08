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Политика
Эммануэль Макрон вышел поприветствовать собравшихся и получил пощечину от мужчины
8 июня, 2021 16:03
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TASS Host Photo Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время визита в департамент Дром. Он вышел к ожидавшим его людям, но мужчина из толпы ударил главу государства по лицу.
Лидер французской республики вышел поприветсвовать собравшихся, но в этот момент один из ожидавших взял президента за руку и, удерживая ее, ударил по лицу.
Охрана быстро скрутила мужчину, сообщает телеканал BFMTV. Макрона увели. После инцидента задержали двоих человек.
В апреле сообщалось, что бывший президент Украины Виктор Янукович в ресторане дал пощечину журналисту Владимиру Соловьеву.
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