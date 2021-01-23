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Политика
Сотовым операторам начали «рубить» связь на фоне общероссийских митингов
23 января, 2021 13:00
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«Русская планета» / Сергей Рыжик
Пользователи сотового оператора «Билайн» начали жаловаться на проблемы со связью.
Аналогичная информация поступает от клиентов «МТС» и «Ростелекома».
Согласно данным сервиса Downdetector, у «Мегафона» также появились проблемы в работе сети, передаёт «Раньше всех. Ну почти.».
Напомним, в России проходят массовые протестные акции, на которые призвал выйти Алексей Навальный. В ряде городов идут задержания. На месте событий работет фотокорреспондент «Русской планеты» Сергей Рыжик. Его материалы доступны по ссылке.
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