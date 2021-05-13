Состояние российско-чешских отношений упало «ниже некуда»

Политика

Нынешние отношения между Россией и Чехией достигли наиболее низкой точки с 1989 года, когда в республике прошла «бархатная революция». Так отношения Праги с Москвой охарактеризовал глава чешского МИД Якуб Кулганек.

«Отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времен »бархатной революции«, - заявил министр. - Отношения между нашими странами были напряженными с той поры, но не так, как <...> в настоящий момент».

Вместе с этим он подчеркнул, что власти Чехии не стремиться к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Тем не менее, Прага была обязана «решительно отреагировать» на инцидент со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице, к которым якобы причастны российские спецагенты.

»Мы не намереваемся обострять напряженность с Россией, однако правительство Чехии должно было твердо и решительно ответить (на инцидент – прим.)«, - приводит слова министра «ТАСС».

Напомним, конфликт между Россией и Чехией возник 17 апреля, когда Прага обвинила Москву в причастности к взрыву во Врбетице. Республика выслала из столицы 18 российских дипломатов. В ответ на это Россия выдворила со своей территории 20 представителей Чехии. Позднее были названы имена конкретных спецагентов РФ, которые считаются причастными ко взрыву.