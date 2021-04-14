Соратник Алексея Навального стал фигурантом нового уголовного дела из-за «повара Путина»

Политика

В отношении руководителя сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова возбудили еще одно уголовное дело, на сей раз по статье «Клевета». Заявление на соратника политика подал известный отечественный миллиардер, владелец ресторана в Доме правительства Евгений Пригожин.

В постановлении о возбуждении дела говорится, что 1 сентября прошлого года Волков в своем Facebook-аккаунте, а также в Telegram-канале нелестно высказался о бизнесмене и обвинил его в убийстве.

«Евгений Пригожин является особо опасным преступником, осужденным за многочисленные преступления, и является убийцей журналистов», – было сказано в его постах, после чего юридическая служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» подала заявление в полицию.

В скором времени будет проведена судебно-лингвистическая экспертиза, сообщает в ВК пресс-служба «Конкорд».

Ранее СК возбудил уголовное дело против Волкова за призывы к подросткам принять участие в несогласованной акции в поддержку Навального.