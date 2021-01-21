Политика

Суд вынес приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в Забайкальском крае. Тогда скончались восемь человек.

Приговор вынес Второй окружной военный суд в Чите. Он приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима.

В решении суда говорится: «Приговорить за убийство восьми лиц к 19 годам лишения свободы, за покушение на убийство двух лиц — к 9 годам лишения свободы. Путем частичного сложения сроков назначить окончательное наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима». Приговор приводит Lenta.ru.

Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. С солдата требовали взыскать 28 млн рублей компенсации - семьям присудили по полтора миллиона каждой.

Обвинение просило для Шамсутдинова 25 лет колонии. Суд присяжных ранее признал солдата виновным, но указал, что юноша заслуживает снисхождения. В связи с этой просьбой суд не мог назначить солдату пожизненное заключение.

Напомним, 25 декабря 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Он объяснял свой поступок издевательствами со стороны военнослужащих.