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Политика
Сокращение по-чешски: последняя группа сотрудников посольства России покинула Прагу
31 мая, 2021 15:52
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Pixabay
Последние российские сотрудники посольства в Праге покинули территорию дипмиссии.
60 сокращенных сотрудников российского посольства в Праге на автобусах выехали в аэропорт. Россия и Чехия произвели взаимное уравнивание численности персонала диппредставительств, пишет «РИА Новости».
Ухудшение отношений между Россией и Чехией произошло после скандальных заявлений чешской спецслужбы о якобы причастности РФ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Каких-либо доказательств, как обычно, предоставлено не было. На это неоднократно обращал внимание и президент республики Милош Земан.
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