Сохранится ли пост президента в Татарстане? В Кремле поставили точку в этом вопросе
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы регионов не должны называться президентами - такая должность может быть только одна. Так он прокомментировал существование аналогичного наименования в названии главы Республики Татарстан.
«... Должность президента должна быть одна», - сказал Песков.
Он объяснил, что президент России Владимир Путин «с пониманием относится» к региональной специфике. Получится ли привести всё «к единому знаменателю», «будущее покажет», заметил кремлевский чиновник. Об этом пишет РИА Новости.
27 сентября в Госдуму внесли законопроект о переименовании должности губернатор. Напомним, что после распада СССР президентами назывались руководители многих республик в составе РФ. В 2010 году глава Чечни Рамзан Кадыров отказался называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге только в Татарстане наименование должности сохранилось - с 2010 года регион возглавляет президент Рустам Минниханов.
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