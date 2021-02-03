Соединённые Штаты передумали выводить войска из Германии

Политика

Администрация нового президента США Джо Байдена приняла решение приостановить вывод американских военных с территории Германии. Решение об этом было принято в прошлом году, при президенте Дональде Трампе. Об отмене решения сообщил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

Генерал сообщил, что вывод американских военных, который был «предварительно запланирован» и «осуществлялся в рамках предыдущих инициатив» заморожен.

В данный момент решение о выводе войск предыдущей администрации пересматривает глава Минобороны США Ллойд Остин, сообщает «ТАСС».

Ранее стало известно, что власти США занервничали из-за «дружбы» России с Китаем.