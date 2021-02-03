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Политика
Соединённые Штаты передумали выводить войска из Германии
3 февраля, 2021 18:47
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Pixabay
Администрация нового президента США Джо Байдена приняла решение приостановить вывод американских военных с территории Германии. Решение об этом было принято в прошлом году, при президенте Дональде Трампе. Об отмене решения сообщил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.
Генерал сообщил, что вывод американских военных, который был «предварительно запланирован» и «осуществлялся в рамках предыдущих инициатив» заморожен.
В данный момент решение о выводе войск предыдущей администрации пересматривает глава Минобороны США Ллойд Остин, сообщает «ТАСС».
Ранее стало известно, что власти США занервничали из-за «дружбы» России с Китаем.
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