Власти США занервничали из-за «дружбы» России с Китаем

Политика

США внимательно отслеживают взаимодействие России и Китая и обеспокоены растущим сотрудничеством между двумя странам. Такую позицию заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс во время телефонного брифинга.

«Другая озабоченность заключается в широко распространившемся, растущем сотрудничестве между Россией и Китаем, - заявил генерал.

Уолтерс обратил внимание на то, что США «бдительны» на счет сотрудничества двух стран, передаёт «ТАСС».