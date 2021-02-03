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Политика
Власти США занервничали из-за «дружбы» России с Китаем
3 февраля, 2021 18:24
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Pixabay
США внимательно отслеживают взаимодействие России и Китая и обеспокоены растущим сотрудничеством между двумя странам. Такую позицию заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс во время телефонного брифинга.
«Другая озабоченность заключается в широко распространившемся, растущем сотрудничестве между Россией и Китаем, - заявил генерал.
Уолтерс обратил внимание на то, что США «бдительны» на счет сотрудничества двух стран, передаёт «ТАСС».
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